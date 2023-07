VVD wil actie tegen zomereenzaamheid in Westland: ‘Zorgelijk dat opa en oma nu zo alleen zijn’

Winnaar op Champs Elysées naar Profronde Westland

Miljoenen televisiekijkers zagen zondagavond hoe de Belg Jordi Meeus met minder dan een bandlengte verschil op de Champs Elysees de slotetappe van de Tour de France won. Koersdirecteur Marco Vijverberg van de Profronde Westland dacht direct: die wil ik hebben. Zijn wens gaat nog in vervulling ook. De verrassende winnaar van de slotetappe rijdt donderdag in Wateringen mee in de Profronde Westland.