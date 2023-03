Waar gaat de provincie eigenlijk over? ‘We willen geen tien attractieparken in Zuid-Holland’

Made in Westland Tomaten ingeruild voor bloemen: ‘Onze orchideeën zorgen in heel Europa voor een glimlach van herkenning’

Orchideeënkweker Opti-flor is een echt familiebedrijf. Jan Hendriks senior was in 1928 de oprichter, hij kweekte toen nog tomaten en sla. Inmiddels staat met Marco en René Hendriks de derde generatie aan het roer en is de sla ingeruild voor kleurrijke bloemen.