Waar iedereen nog je naam kent

Het Schipluiden-gevoel schuilt in nogal wat zaken. Ze vormen een mix van grijpbare en ongrijpbare dingen plus een categorie die daartussenin zit en dan ook wat moeilijker is te duiden, maar daarom zeker niet minder relevant is. Jarenlang speelde de derby van Midden-Delfland, de vaste krachtmeting met SV Den Hoorn, er een grote rol in. Van de Tiendweg, waar Schipluiden huist, naar de Zuidhoornseweg (sportpark Den Hoorn) is 2,5 kilometer.



Bij de 'Belgen', zoals de bijnaam van Schipluiden luidt, tegen de 'Bokken' was het steevast volle bak, volop vuurwerk en waren er voorvallen die voor maanden aan gespreksstof zorgden. Denk aan verdwenen middenstippen, geverfde doelpalen en konijnen in Den Hoorn-shirts. Maar Den Hoorn speelt inmiddels eerste klasse. En nog steeds op zondag. Terwijl Schipluiden de overstap maakte naar de zaterdag. Al staan ook daar de komende jaargang in de derde klasse B met onder meer Ariston'80, Duindorp SV en GDA genoeg vertrouwde gerechten op het menu. Op 1 juli bestond de club 60 jaar en wie de achterliggende jaren doorloopt, kan alleen maar vaststellen dat de vereniging altijd sterk op zichzelf bleef lijken.



En dat ze er naast voetballen, behept zijn met een opvallend talent voor het organiseren en vieren van feesten en partijen. Iedereen kent elkaar. Het druipt aan alle kanten van hun jubileumboek (teksten Léon de Kort) af. Het is dan ook een jubileumboek zoals een jubileumboek moet zijn. Waarin je alles komt te weten over hoe de vereniging in 1980 ontstond uit een fusie tussen ASSO en RKVV Steeds Voorwaarts. Dat de club tot 1996 SV Schipluiden heette en sindsdien de huidige naam in gebruik is. En twee jaar later verhuisde van het verouderde Stormpolder naar sportpark Keenenburg.