Waar kun je stemmen in Westland? Hier vind je alle stembureaus

Pieter van Foreest druk met verbouwing verpleeg­hui­zen: ‘We zitten niet stil’

De nieuwe Naaldhorst in Naaldwijk wordt naar verwachting in 2027 opgeleverd en dat is hard nodig om Westlandse senioren die niet meer thuis kunnen wonen een verpleeghuisplek te bieden. Ook in andere Westlandse kernen is zorginstelling Pieter van Foreest hard bezig met herontwikkeling of nieuwbouw.

11 maart