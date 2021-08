Waarom hebben Westlanders een pesthekel aan Den Haag? Schrijver Paul Waterman weet het

Praat mee Woede over het verwilder­de Westland: stekelbos­jes, natte voeten en schade

31 juli Welig tierend onkruid is binnen enkele weken uitgegroeid tot een grote ergernis in Westland. Bij de gemeente regent het klachten en Westland Verstandig heeft al diverse keren raadsvragen gesteld over de gebrekkige staat van onderhoud. Volgens de wethouder is de overlast vooral het toevallige gevolg van een warm en vochtige voorjaar. Critici denken daar anders over. ,,Westland heeft veel te weinig geld over voor groenbeheer.”