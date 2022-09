Waarom mag baas niet zomaar gratis lunches geven of energierekening van werknemers compenseren?

Commentaar Deze crisis belooft weinig goeds

Een ternauwernood afgewende crisis bracht de voortslepende coalitiebesprekingen gisteren alsnog in een stroomversnelling. De onderhandelende partijen werden het toch eens over een pakket bezuinigingen en lastenverhogingen nadat de VVD eerder was weggelopen. Maar deze gang van zaken belooft niet veel goeds.

14:03