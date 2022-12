Waarom profiteert Westland niet van miljarden voor verbetering openbaar vervoer in Zuid-Holland?

Grote zorgen over dakloze arbeidsmi­gran­ten in de winter: ‘Niemand mag hier op straat slapen’

D66 Westland maakt zich grote zorgen over het lot van arbeidsmigranten als ze in deze koude winterperiode dak- of thuisloos dreigen te raken. Vanwege de hoge gasprijzen staan er deze winter veel kassen leeg en dreigen er bedrijven om te vallen. Dit kan tot gevolg hebben dat arbeidsmigranten hun werk en daarmee hun huis in Westland kwijtraken.

30 november