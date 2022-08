Waarom slaan boerenprotesten aan in gemeente zónder boeren? ‘Argwaan tegen overheid diepgeworteld’

Jan heeft een ranch vol met omgekeerde vlaggen: ‘Zonder boeren kunnen we niet leven’

Een politieke voorkeur heeft Jan Olsthoorn niet. Het verklaart dat alle politieke partijen tijdens de verkiezingscampagne een groot bilboard op zijn in het oog springende ranch mogen plaatsen. In de stikstofdiscussie kiest de Westlander echter nadrukkelijk kleur. Met diverse omgekeerde vlaggen op het erf steunt hij de boerenprotesten. ,,Zonder boeren kunnen we niet leven.”

10 augustus