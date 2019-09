Wakeboardster Wilma (85) doet niet af aan de jongelui: ‘Ze is echt het icoon van de Wollebrand’

Haagse Nieuwe Joost zou best willen leren manipule­ren met atomen: Stel dat je alles in goud kunt veranderen!

10 september 17-jarigen: ze staan op de springplank naar volwassenheid. Verslaggeefster Geraldina Metselaar gaat in gesprek met zo’n Haagse Nieuwe. Deze week: Joost (17). De Haagse superheld zou best willen leren manipuleren met atomen. Dan kan je zelfs een houten tafel in goud veranderen.