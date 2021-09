Wandelaars vinden dode haai op strand Hoek van Holland

Vroeg pieken in de club met nieuwe maatrege­len: ‘Je zal zien dat het ook nu gezellig wordt’

21 september Tegen elkaar aangeplakt met je vrienden bij de bar staan. Dat is vanaf zaterdag weer mogelijk. Voor de clubs is er eindelijk weer licht aan het einde van de tunnel. Met de versoepelde coronamaatregelen is er geen maximumaantal bezoekers meer. Wel blijft de sluitingstijd om middernacht en is een coronatoegangsbewijs verplicht. Al zijn er horecaondernemers die om dat laatste niet gaan vragen. Hoe gaan de clubs in onze regio dit bolwerken?