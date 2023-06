Wandelaars vinden lichaam van vermiste Hagenaar Taco in Staelduinse Bos

Accu van elektri­sche racewagen TU-team in brand, maar seizoen is niet voorbij

Een accu van een elektrische racewagen van TU Delft is afgelopen maandag in brand gevlogen. Het object stond in een garage in de Kabelfabriek aan de Schieweg van het Formula Student Team Delft van de universiteit. Ondanks deze tegenslag is het seizoen niet ten einde.