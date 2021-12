Wat deden die Poolse agenten in Westland en Den Haag?

Gekleed in het eigen uniform gingen de Poolse agenten onder meer mee op patrouille in het Westland, in Laak en in Segbroek. Dit tot verbazing van de arbeidsmigranten die zij troffen. ‘We merkten dat mensen eerst schrokken bij het zien van de Poolse agenten, maar het vervolgens heel fijn vonden om met hen in gesprek te kunnen gaan’, laat adviseur internationale politiesamenwerking Marscha van de Broek van de Eenheid Den Haag weten. Ze geeft het voorbeeld van een arbeidsmigrant die blij verrast was toen hij in het Pools werd geholpen bij het doen van aangifte na diefstal.