Wat is hier aan de hand? Grote pantserrupsvoertuigen rijden door straten van Monster en Kijkduin

ouder westland Na jaren bloemenhan­del en sociaal-cultureel centrum toch weer een Veiling in Poeldijk

7 maart De geschiedenis van de bloemenveiling ‘Westland’ in Poeldijk is een bijzondere. „Altijd sappelen”, vat directeur Ton Immerzeel van het Westlands Museum het samen. Deze week in de rubriek Ouder Westland het verhaal over de Veiling in Poeldijk.