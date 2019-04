'Water wordt dé uitdaging van de toekomst'

Vijf afleveringen van zo'n tien minuten maakte het stel al en die zijn te bekijken via AD.nl. Het zijn indrukwekkende documentaires met feiten waar veel mensen helemaal geen weet van hebben. In Mexico-Stad bijvoorbeeld, een stad van bijna 21 miljoen mensen, dreigt het water op te raken, terwijl de mensen in Miami in de Verenigde Staten zich een slag in de rondte moeten pompen om droge voeten te houden.



Den Boer en Coppers maakten ook bijzondere beelden in Jordanië, Groenland en Kenia. De afleveringen die ze opnamen in Bangladesh en India moeten nog uitgezonden worden, terwijl ze woensdag weer zijn vertrokken richting Vietnam en Cambodja. De reis eindigt in Kiribati, een eiland ten oosten van Australië. Als daar niks verandert, wordt het over twintig jaar overspoeld en hebben 110.000 mensen simpelweg geen land meer.



