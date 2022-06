‘Waterdoorlatende bestrating met ribbels zorgt voor geluidsoverlast en is gevaarlijk’

,,Probleem bij deze bestrating is de grote geluidsoverlast die deze bestrating veroorzaakt als er auto’s overheen rijden”, schrijft Peter Voskamp. ,,Veel auto’s passen net niet op de beide karresporen waardoor ze over de ribbels heen moeten rijden. Daarnaast is het voor fietsers, met name onze jonge en oude fietsers, gevaarlijk omdat men soms gedwongen wordt met de ribbels mee te rijden met gevaar van (om)vallen. Omdat verder iedere stoep ontbreekt moeten kinderwagens, buggy’s en rollators ook over deze ribbelstraat heen en dat is eigenlijk onverantwoord.”



Voskamp hoopt dat, omdat de wijk nog in ontwikkeling is, de gemeente nog met een passende oplossing kan komen.