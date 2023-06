‘Watergat moet natuurgebied worden’

Vestigin­gen Taalschool samen verder in De Lier

De twee vestigingen van de Taalschool die Westland rijk is, worden samengevoegd. De leerlingen van de school aan de Hazelaarstraat in Monster verkassen naar het Achterlaantje in De Lier en daarmee ontstaat er mogelijk ruimte voor de Herman Broerenschool in Monster, die een nieuwe plek zoekt.