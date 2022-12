Wateringer brak oogkas en neus van puberdochter: ‘Er knapte iets in mijn hoofd, het werd me te veel’

Hij was niet boos, beweert hij, maar het was de 53-jarige Fred B. uit Wateringen gewoon ‘allemaal even te veel’ toen hij in juni zijn dochter aan haar paardenstaart trok en vervolgens een trap in het gezicht gaf. Het nu 14-jarige meisje brak haar oogkas en neus. Tegen B. werd donderdag in de Haagse rechtbank een gevangenisstraf van vijf jaar geëist.