Wateringer Carel Steijn schildert met een boodschap: ‘Ik ben activistisch, maar niet agressief’

Snel 236.000 woningen bouwen in Zuid-Hol­land? ‘Richt het goed in anders ontstaat waterover­last’

Het woningtekort is zo groot dat Zuid-Holland binnen zeven jaar 236.000 huizen uit de grond moet zien te stampen. Rap bouwen op weilanden, langs het water of dan toch maar op dat schaarse lapje groen in de stad? Dat kan op den duur desastreuse gevolgen hebben, waarschuwen waterschappen in de provincie.