Wateringers dolblij: zwembad De Waterman is gered!

Toekomst De Waterman in handen van Westlandse splinter­par­tij­en

De spanning stijgt tot een kookpunt bij de voorstanders van het behoud van De Waterman in Wateringen. Binnen enkele uren begint in het gemeentehuis in Naaldwijk het debat waarin wordt beslist over de toekomst van het enige openluchtbad in het Westland. Als gevolg van de grote verdeeldheid in de gemeenteraad lijkt het lot van het bad in handen te liggen van de splinterpartijen ChristenUnie, Forum voor Democratie en GroenLinks.