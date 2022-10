Wateringse winkeliers hangen massaal de regenboogvlag uit: ‘Nog steeds te veel incidenten’

Plaats Delict Burgemees­ter Schols zag bij toeval hoe politie­paar­den antiekdie­ven wisten tegen te houden

Op Dierendag eren we de paarden die al zo lang een grote rol spelen bij de handhaving van de orde in Den Haag. De Bereden brigade van de politie bestaat sinds 1914 en is niet meer weg te denken uit de stad. Al dreigden de paarden bij een reorganisatie in 2018 te vertrekken naar een stal in Rotterdam. Maar de verhuizing ging uiteindelijk niet door.

