Waterpop bestaat 45 jaar en viert twee dagen feest, met Jeangu Macrooy als publiekstrekker

FloraHol­land vreest dit jaar voor miljoenen­ver­lies: ‘Eigen energiere­ke­ning gaat meest pijn doen’

Na de recordomzet van vorig jaar en de winst van 6,5 miljoen euro verwacht Royal FloraHolland dit jaar een miljoenenverlies. Alleen de eigen energierekening van de bloemenveiling valt naar verwachting al 20 miljoen euro hoger uit. Ook zal in 2022 de handel in planten en bloemen afnemen vanwege de energiecrisis en de oorlog in Oekraïne, terwijl de prijzen bovendien lager zullen liggen dan vorig jaar.

7:02