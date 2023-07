Waterpop viert dit jaar twee dagen feest

interview Ook na het vertrek van ’de grote baas’ wil Peter Valstar graag door in Tweede Kamer

Een kabinetscrisis maakt abrupt einde aan vele politieke carrières. Niet alleen in het kabinet, maar vanwege de vervroegde verkiezingen ook in de Tweede Kamer. 's-Gravenzander Peter Valstar kan daarom niet uitsluiten dat zijn Haagse avontuur wel eens van korte duur zou kunnen zijn. De parlementariër is er nuchter onder. ,,Ik ben pas begonnen en wil graag door. Maar dat is in eerste instantie aan de partij en in tweede instantie aan de kiezer."