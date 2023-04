Waterschap gaat eerder en steviger optreden tegen lozingen door de glastuinbouw

Rijk Zwaan gaat naast groente ook fruit veredelen

Rijk Zwaan is wereldwijd bekend van de veredeling van groentegewassen. Het bedrijf uit De Lier doet dat al sinds de oprichting in 1924. Met de start van het veredelingsprogramma in zachtfruit wil het bedrijf het aanbod van producten uitbreiden nu met aardbeien, bramen en frambozen. Daarvoor wordt een nieuwe kas gebouwd in Dinteloord (West-Brabant).