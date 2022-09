‘We proberen pech te voorkomen en anders verhelpen we het’

Supermarkt al drie dagen dicht door muizen­plaag: ‘Dit is slecht voor het hele winkelcen­trum’

De Jumbo in de Westfield Mall of the Netherlands wordt ondersteboven gekeerd, nadat daar vrijdag muizen werden gevonden. De supermarkt in Leidschendam is vanwege grondige schoonmaakwerkzaamheden al drie dagen gesloten. ,,Dit is natuurlijk heel slecht voor de naam van het hele winkelcentrum.”

12 september