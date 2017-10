Twee weken geleden vertrok de Westlandse familie voor een expeditie van acht maanden door Zuid-Afrika, Mozambique, Sri Lanka, Thailand, Indonesië en Australië. ,,Kaapstad zag er op het eerste gezicht heel Nederlands uit", vertelt de oudste van de drie. De sloppenwijken deden hun echter de ogen wel openen. ,,We willen hun blik op de wereld verruimen, zodat ze onbevooroordeeld en meer open in hun leven zullen zijn", vertelt moeder Irene.



,,Ik heb geknuffeld met een lieve struisvogel", vertelt Fileine vol enthousiasme. ,,En we hebben ook giraffen en nijlpaarden gezien", vult haar jongste zusje Jolie aan. "Van de week zijn we in zeegrotten geweest", deelt Lilou nog extra mee.



Het Naaldwijkse gezin droomt al jaren van dit avontuur. Ruim een jaar lang planden Irene en Rogier hun reis voor. Ondernemer Rogier laat zijn bedrijf in goede handen achter. Het gezin is uitgeschreven uit Nederland en daarmee vervalt de leerplicht voor de kinderen. ,,Papa en mama geven ons nu les", leggen de meiden in koor uit. ,,We maken zelf een planning. We doen vooral taal, rekenen en spelling. Als we het goed doen, mogen we weer bij onze eigen klasgenootjes terugkomen."