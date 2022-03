Wéér vertraging voor nieuwe Naaldhorst, maar er komen wel meer plaatsen: ‘Dit is een blamage’

Westlandse politiek zet met akkoord tandje bij voor regenboog­ge­meen­schap

In het gemeentehuis aan de Verdilaan in Naaldwijk is woensdagmiddag het eerste Westlandse Regenboog Stembusakkoord ondertekend. Vertegenwoordigers van vijf Westlandse politieke partijen (D66, CDA, VVD, GroenLinks en PvdA) beloven hiermee zich extra in te zetten voor de lhbti+-gemeenschap in de gemeente Westland.

