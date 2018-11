Wegpiraat scheurt met 236 kilometer per uur over A4

Clubheld Elise draait elke zaterdag de hele dag dienst: 'Leuk om ze te helpen'

14:02 Elise van den Berg, vrijwilliger bij Vitesse Delft, is door jeugdtrainer Jamal Zoulali genomineerd voor de titel clubheld van het jaar. De trainer van JO15 vond dat ze weleens in het zonnetje gezet mocht worden. ,,Dat had ik echt niet zien aankomen", reageert Van den Berg.