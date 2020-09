Wel of geen carnaval in de regio? Lokale verenigingen staan voor lastig dilemma

Westland: Twee twijfelaars en één afgelasting

Ieder jaar veranderen in het Westland drie dorpen een week lang van naam in februari. Wateringen wordt Bieringen, Poeldijk wordt Leutjesdijk en De Lier is dan ’t Bukkersgat. De Theebukkers uit De Lier hebben drie weken geleden al besloten om een jaar over te slaan. ,,Dat betekent geen 11de van de 11de, geen optocht en geen feesten in Vreeloo en De Rank. Hoe jammer we dat ook vinden’’, laat het bestuur weten.