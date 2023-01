Wendy hoopt dat vermiste halfbroer Jim (26) ergens rondloopt: ‘Om op zichzelf en anoniem te zijn’

Het Veteranen Search Team en de politie hebben zondag urenlang in het Delftse Hout gezocht naar Jim. Op dat moment was hij al ruim anderhalve week zoek. ,,Er is wel een blauwe paraplu gevonden, maar verder leverde de grootschalige zoekactie helaas niets op”, zegt zijn halfzus Wendy. Het team zocht in het recreatiegebied na een tip van een goede vriend. ,,Het Delftse Hout is een van zijn favoriete plekken”, bevestigt zijn halfzus. Maar een spoor van Jim werd niet gevonden.

Nadat Jim die donderdagavond bij zijn moeder had gegeten is hij vermoedelijk met het openbaar vervoer terug naar zijn woning in Delft gegaan. Zijn telefoon is in zijn kamer gevonden. Die avond heeft hij nog gebruik van internetbankieren gemaakt, maar daarna is niets meer van hem vernomen. Vermoedelijk is hij te voet vertrokken, want zijn fietsen staan nog in de schuur. Het kan ook nog zijn dat hij is vertrokken met een motorbootje. ,,Dat heeft hij recent gekocht, maar we weten niet waar dat zou liggen.”

Quote Er gingen, in fracties van seconden, allemaal scenario’s door mijn hoofd Beste vriend van Jim

Zijn beste vriend heeft direct hulp aangeboden bij de politie nadat hij hoorde dat Jim vermist was. ,,Ik, als maat van Jim, stond perplex toen ik hoorde dat hij spoorloos verdwenen was”, zegt hij tegen deze site. ,,Er gingen, in fracties van seconden, allemaal scenario’s door mijn hoofd. Ik heb, toen de recherche mij belde, ook direct alles wat een rechercheur nodig zou kunnen hebben om Jim te vinden aan hun verteld. En nóg bevatte ik het niet.”

Jim is volgens hem altijd opgewekt en vrolijk. ,,We zijn, toen ik ook nog in Delft woonde, regelmatig gaan vissen en zwemmen bij Delftse Hout. Jim was ook altijd wel in voor een grapje en ik heb vaak dubbel gelegen van het lachen met hem. Ik hoop zó dat Jim laat weten waar hij is. Niet alleen voor zijn familie, maar ook voor mij is hij een groot gemis.”

Zelfstandig

Jim werkt in het dagelijks leven met veel plezier als vrijwilliger bij een fietsenwinkel in Den Hoorn en woont al jaren bij een GGZ-instelling op de Sint Jorisweg in Delft. ,,Het is een slimme jongen, die met lichte psychische problemen kampt”, legt zijn halfzus uit. ,,Om zich veilig te voelen woont hij vrijwillig in de instelling. Hij is bang voor psychoses, maar zou in principe gewoon zelfstandig kunnen wonen. Hij kan goed voor zichzelf zorgen.”

Stipt

Volgens zijn halfzus is het dan ook niet waarschijnlijk dat er iets is gebeurd. ,,Ik hoop dat hij gewoon rondloopt, op zichzelf en anoniem wil zijn.” Maar omdat het niet eerder is voorgekomen dat Jim zomaar vertrok, maakt de familie zich zorgen. ,,Hij is wel vaker impulsief, maar dit is niet eerder voorgekomen. Hij is juist heel erg stipt. Hij eet elke dag om 17.30 uur bij zijn moeder. Als hij een kwartier later zou zijn dan belt hij al.”

De politie heeft op 17 januari een foto van Jim op internet geplaatst in de hoop de 26-jarige Delftenaar te vinden. Jim is 1,70 meter lang en heeft een breed postuur, zwart/bruin stekelig haar en grijs/blauwe ogen. Zijn linkeroog wijkt soms af. Hij droeg voor zijn vermissing vermoedelijk een lichtgroene jas, blauwe spijkerbroek, bruine lederen schoenen met veters en een geruit flanellen overhemd.

Quote Er zijn hoopgeven­de tips binnengeko­men Halfzus Wendy

Het vermoeden dat Jim ergens rondloopt komt door aannemelijke tips. ,,Er zijn hoopgevende tips binnengekomen. Maandag zou hij nog gezien zijn bij een pompstation in Den Haag. Daar zou hij om geld en eten gevraagd hebben. En ook zondag kwam er nog een tip binnen dat iemand in Rotterdam Jim zou hebben gezien. Toen heeft hij ook om eten en geld gevraagd.”

De politie en familie zijn druk bezig om Jim te vinden. ,,De telefoon staat roodgloeiend en als er nog meer tips uit bijvoorbeeld Rotterdam komen, gaan ze daar ook zoeken.”

Zijn halfzus hoopt dat Jim snel contact opneemt met zijn familie en niet in de kou blijft ronddwalen. ,,Laat desnoods iets anoniem van je horen. Ik wil dat het goed met je gaat. We missen je.”



Wie meer informatie over de vermissing denkt te hebben, wordt opgeroepen contact op te nemen met de politie.

Bekijk hieronder de beelden van de zoekactie in het Delftse Hout op zondag 22 januari.

