Werken in een bloemenzee: ‘Zeker in de droevige maanden heb je toch een beetje kleur in je leven’

Het sluiten van een zwembad staat in Westland gelijk aan politieke zelfmoord

In de gemeente Westland klotst het geld bepaald niet over de plinten, maar Westlandse zwemmers merken daar vooralsnog niets van. Dankzij ruime subsidies kunnen ze in maar liefst vijf verschillende zwembaden golfjes maken bij het baantjes trekken. Het is een voor Nederland ongekende luxe, maar vooralsnog haalt geen wethouder het in zijn hoofd een zwembad te sluiten. ,,Het is politieke zelfmoord.”

26 november