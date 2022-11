Werken op de kartbaan: ‘Sommige mensen denken écht dat ze Max Verstappen zijn’

Dialoogavond Mondkapjes en omgekeerde vlaggen: Westlan­ders staan steeds vaker met de rug naar elkaar toe

Bouke Arends maakt zich zorgen. De burgemeester van Westland merkt steeds vaker dat mensen in maatschappelijke kwesties met de rug naar elkaar toe staan. De toeslagenaffaire, de mondkapjes en de omgekeerde vlaggen hebben ook in Westland diepe kloven geslagen. Arends hoopt op verbetering. ,,Laten we met elkaar praten en naar elkaar luisteren. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn om respect voor elkaar te hebben.”

12 november