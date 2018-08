Werkstraf voor natte dieven Filmclub in De Lier

Bij de Filmclub werd in 2016 een kluis met toegangskaarten, ruim 100 euro aan biljetten, 760 euro aan muntgeld en een hard disk gestolen. De politie zag natte voetstappen die leidden naar een woning aan de Anjer. In een kliko in de tuin lag de buit alsmede handschoenen en een breekijzer. Binnen sliepen drie mannen: de bewoner in zijn bed en beide verdachten op de grond. In de badkamer stond een tas met natte kleding.

Justitie wilde de Hagenaars Massoed H. (27) en Ibrahim U. (38) aanvankelijk niet vervolgen, maar de eigenaar van de Filmclub stapte naar het Gerechtshof, omdat hij dat onrechtvaardig vond.

Cola

Alleen Ibrahim U. is vandaag aanwezig. ,,Ik word als crimineel gezien, maar heb bij niemand ingebroken.” Zijn sok was vochtig geweest, omdat hij in de cola had gestaan. De verdachte verklaarde dat de bewoner een kennis was die hem een slaapplek aanbod, omdat hij dakloos was. De officier van justitie noemt dit een onzinverhaal. ,,De mannen zijn op slinkse wijze via bootjes in de winkel gekomen en ze zijn aangetroffen onder verdachte omstandigheden.”