Werkstraf voor ‘proefritje’ met Mercedes bij dealer Naaldwijk

,,Dit zaakje stinkt van alle kanten”, zei de rechter in Den Haag tegen Rene J. De Hagenaar had bij de dealer een verklaring ondertekend dat hij de Mercedes C180 meenam voor een proefrit. Hij had ook zijn rijbewijs getoond aan de autoverkoper.



De Hagenaar reed de Mercedes ook het terrein van de dealer af. Na 100 meter stopte hij echter, om de Mercedes mee te geven aan de andere man, een 51-jarige crimineel die vaker is veroordeeld voor vermogensdelicten.



,,Daarna heb ik die auto ook niet meer teruggezien”, zei de Hagenaar bij de rechter. Volgens hem wist hij niet dat de andere man van plan was de Mercedes te stelen.



De rechter zag dat anders. ,,U was ‘partner in crime’, u hebt actief meegewerkt.”



De 51-jarige crimineel moet nog bij de rechter verschijnen voor de verduistering van de Mercedes C180.



