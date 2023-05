Werkzaamheden Rijnvaartweg weer hervat, maar weg gaat niet eerder open

Regenboog­vlag wappert weer na verbran­ding bij lhb­ti-soos: ‘Help ons om bedreigin­gen te voorkomen’

Na de verbranding van hun regenboogvlag afgelopen weekend, zit de schrik er goed in bij de lhbti-gemeenschap van DWH Outsite in Delft. Het is de zoveelste van een reeks vernielingen, belagingen en pesterijen rondom het pand in de binnenstad. ,,We moeten nodig het gesprek voeren in de stad om dit voortaan te voorkomen.”