Westbeach tussen wal en schip door regeldrift en boze buren

Bekende Westlander Rob Veenman fulltime achter microfoon: ‘Ik wilde een andere kant van mijzelf laten zien’

7:02 Je kan hem met recht een BW’er (Bekende Westlander) noemen. Er is bijna geen evenement, feestweek of congres geweest in Westland dat niet is begeleid of gepresenteerd door Rob Veenman.