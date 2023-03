Westerhonkers massaal aan de pannenkoeken: ‘Er worden er 1500 gebakken’

Huizenprij­zen in Zuid-Hol­land het hardst gestegen in Den Haag

De huizenprijzen in de provincie Zuid-Holland zijn in de afgelopen tien jaar het hardst gestegen in de Haagse regio. In de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar verdubbelde de gemiddelde prijs van een woning ruim, met 110 procent.