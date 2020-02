Westland apetrots op hun wereldkampioen schaatsen: ‘Het zat er altijd al in bij Jutta’

Mijn Tuin Tuinieren van de toekomst: Jonathan en zijn verticale groente- en kruiden­tuin

16 februari Jonathan Looman heeft in de kleine binnentuin van zijn kunstinstelling The Grey Space in the Middle een bijzondere verticale groente- en kruidentuin, de HyperGarden. Naast mooi en functioneel is het ook een proeftuin voor het optimaal benutten van middelen en oppervlakte. Deze week het verhaal van Jonathan in de rubriek Mijn Tuin.