Westland apetrots op wereldkampioen schaatsen: ‘Het zat er altijd al in bij Jutta’

16 februari Gabriella Dal Zotto van koffie- en ijssalon Florencia wist op 16-jarige leeftijd al heel goed wat ze wilde: Pino, die mooie Italiaan die ijs maakte bij haar familie in de fabriek. Hij vond haar op dat moment te jong, maar na twee zomers in Den Haag was het ook bij hem goed raak. We spraken ze voor de rubriek Mijn allessie.