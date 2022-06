Westland blijft bij muziekverbod op het water, maar ‘het wordt geen heksenjacht’

Arends toonde zich donderdag verbaasd tijdens een vergadering van de raadscommissie bestuur. ,,Er was maar één partij die tegen dit artikel was, en dat was de LPF. De rest was allemaal akkoord. Daarmee geef je ons de bevoegdheid om een gebied aan te wijzen. En daar zijn we niet lichtvaardig mee omgegaan. We hebben de tijd genomen en advies ingewonnen bij de politie. Daar is deze kaart uitgekomen.”