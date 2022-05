Westland gaat 60 Oekraïense vluchtelingen opvangen in Monster en zoekt locatie voor nog 40

Lopend de somberheid te lijf met 50 wandelinge­tjes: ‘Geschikt om luchtje te scheppen na lunch of diner’

Wandelen zit in de lift. Ook in Midden-Delfland is de opmars van recreanten op wandelschoenen duidelijk merkbaar. Wie bescheiden wil beginnen, krijgt hulp van Jan Tukker (73). Samen met andere vrijwilligers heeft de wandelfanaat vijftig ommetjes gebundeld in een nieuwe wandelfolder. ,,Ja, ik heb ze zelf allemaal gelopen.”

30 mei