Westland geeft Warmte op zoek naar gedupeerden energiecrisis: ‘Wij kunnen helpen, laat je horen’

Zeven gebiedsver­bo­den voor jaarwisse­ling in ’s-Gravenzan­de, vanwege overlast vorig jaar

Burgemeester Arends heeft zeven personen een gebiedsverbod opgelegd, omdat zij tijdens de vorige jaarwisseling vuurwerkoverlast en vernielingen hebben veroorzaakt in en rond het Zandeveltpark in ’s-Gravenzande. Zij mogen het park en de omgeving niet in tussen 31 december 15.00 uur en 2 januari 08.00 uur. Doen ze dat wel, dan riskeren ze een gevangenisstraf of boete.

23 december