Westland heeft eerste netwerk van ruiterpaden in Zuid-Holland: ‘Dit is écht een mijlpaal’

Goed nieuws voor Westlandse ruiters en hun paarden: het eerste netwerk van ruiterpaden in Zuid-Holland is een feit. En het voert de viervoeters dwars door Westland.

Het eerste ruiterknooppuntennetwerk is 14 kilometer lang. De route gaat over het strand en bevat ruiterpaden door de duinen in de gemeente Westland en het duingebied Dixhoorndriehoek (Hoek van Holland). Op korte termijn wordt een tweede ruiterknooppuntennetwerk in het gebied rond Meijendel (Wassenaar) afgerond.

Het netwerk is zodanig ontwikkeld dat in de toekomst uitbreiding makkelijk te realiseren is. ,,Het knooppuntennetwerk werkt goed en loopt door een duingebied met, in elk seizoen, een wisselend landschap”, zegt boswachter Fred Spreen.

Mijlpaal

,,Dit is echt een mijlpaal”, zegt regioconsulente Anita Verloop-Groenen. ,,Zuid-Holland is de provincie met de meeste ruiters, maar de minste kilometers ruiterpad. Alle partijen doen samen enorm hun best om daar nu verandering in te brengen. Zeker omdat onze regio fantastische gebieden heeft om mooie buitenritten te maken.”

Al geruime tijd is via een samenwerking van provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap, de gemeente Westland en KNHS Regioconsulent Anita Verloop-Groenen hard gewerkt aan dit ruiterknooppuntennetwerk.

