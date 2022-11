Westland heeft er zeven nieuwe energiecoaches bij

Oude Kerk werd protestant, maar de pastoor bleef

Vandaag is het precies 450 jaar geleden dat – ook in Westland – de Reformatie begon, anders gezegd, dat in veel Nederlandse plaatsen de protestanten de (religieuze) macht van de rooms-katholieken afpakten. Zo werd de Naaldwijkse St. Adrinaanskerk ineens gereformeerd en (later) de Oude Kerk. Het verhaal wil dat de pastoor die toch al met een vrouw en kinderen aan de Patijnenburg woonde, gewoon in dienst bleef.

31 oktober