Westland heeft kans voor open doel om te vergroenen, maar moet nu wel ‘van zich laten horen’

D66 vindt het uiterst spijtig dat de gemeente Westland niet meepraat over de provinciale strategie. Juist in het versteende gebied is er volgens de oppositiepartij grote behoefte aan een forse uitbreiding van het bomenbestand. Westland draagt nog steeds de titel van minst groene gemeente van Nederland. Per hoofd van de bevolking is er nergens in Nederland zo weinig openbaar groen beschikbaar.