Westland hels om klappen in horeca: 'Het lijkt wel een politiestaat'

Corona vastge­steld op ISW Westland Vakcollege, klas naar huis gestuurd

18 september Op ISW Westland Vakcollege is corona vastgesteld. Volgens een ouder, die anoniem wil blijven, gaat het om een meisje uit de derde klas van de afdeling ‘Zorg en Welzijn’. De hele klas is naar huis gestuurd en blijft tot komende woensdag in quarantaine.