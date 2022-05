Westland houdt 24 miljoen euro over uit 2021 en gaat 10 miljoen alsnog investeren

Dat blijkt uit de jaarstukken over 2021, die het college van burgemeester en wethouders woensdag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Het rekeningresultaat is vooral het gevolg van de coronapandemie en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt door de aantrekkende economie, aldus wethouder financiën Ben van der Stee. ,,Die zorgden ervoor dat 2021, net als 2020, een bijzonder jaar was, waarin niet alles wat we van plan waren kon worden uitgevoerd. Toch is er in 2021, ondanks de beperkende omstandigheden, veel gerealiseerd en in gang gezet.”