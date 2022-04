Westland in top vijf van Nederland met opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Paasdrukte stemt Westlandse campings optimis­tisch voor zomersei­zoen

Corona bezorgde de toeristische branche in Westland twee lastige zomers. Aan de vooravond van Pasen hangt de vlag er nu echter een stuk rooskleuriger bij. ,,We zitten met Pasen vol en ook voor de meivakantie zijn we al bijna uitverkocht. We hopen de verliezen van de afgelopen jaren een beetje goed te maken.”

