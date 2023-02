Westland koopt Carlton Hotel voor opvang statushouders en andere nieuwkomers

indebuurt.nl Van festival­tic­kets tot ontbijt: zo kun je de aardbe­vings­slacht­of­fers vandaag en morgen nog helpen

Iets meer dan een week geleden, in de nacht van 6 februari, was er een zware aardbeving in Turkije en Syrië. De schade is enorm en het dodental gigantisch. Veel overlevenden zitten nu onbeschermd in de kou. Om hen te helpen zijn er deze week meerdere acties in Den Haag.