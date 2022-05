Westland krijgt eigen uitrukpost dierenambulance

De uitrukpost wordt gevestigd aan de Nobelstraat in ‘s-Gravenzande. Voorzitter Theo de Wijs is blij met het nieuwe onderkomen, dat op 1 juli wordt opgeleverd. ,,Het onderwerp dierenwelzijn is behoorlijk verwaarloosd in Westland. Hiermee zetten we een stap omhoog. We zitten straks in het hart van het Westland. Alle dorpskernen zijn vanaf deze plek door de talrijke uitvalswegen snel en gemakkelijk te bereiken.”