Westland krijgt op Hemelvaartsdag eigen opening van het strandseizoen in ‘s-Gravenzande: Zeevonq Outdoor

Brand in strandtent in Hoek van Holland: ‘Rook kwam uit alle hoeken en gaten’

In Hoek van Holland is vrijdagavond brand uitgebroken in strandtent Pele Surf Shack aan de Rechtestraat. Volgens de brandweer kwam de melding binnen om 20.40 uur. De brand brak uit, omdat er een knoop in een electriciteitssnoer zat, waarna er kortsluiting ontstond. Het vuur was iets minder dan twee uur later geblust.